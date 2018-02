By

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山Galileo高中校園裡面發生搶劫案,有幾名學生搶劫一名華裔學生,警方表示,疑犯有用刀指嚇受害人,涉案學生全部未成年。

舊金山聯合校區證實,上週五下午兩點左右,位於Francisco街的Galileo高中發生搶劫案,校方立刻報警,並通知涉案學生的家長,事件中沒有人受傷。

涉嫌搶劫的人都是該校的學生,警方的報告顯示,案中有4名疑犯,其中一名疑犯用刀指嚇受害人,搶走他的手機和現金。

警方以及校區正在調查案件,校方會根據涉案學生參與犯案過程的輕重,而決定紀律處分。

由於涉案學生都未成年,所以校區表示不能透露更多關於案件的資料。

