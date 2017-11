By

【KTSF】

北灣Santa Rosa市一間大學校園內,發生懷疑猥褻案。

警方表示,上個月27號,Santa Rosa Junior College的一名女學生,在一棟教學樓上樓梯時,一名男子從她後方試圖抓住她的腰部,並觸摸她的腹股溝。

事主隨後大叫並掙脫,男子於是下樓逃走,警方指,現場沒有其他人,警方在檢查過附近區域後,並未發現疑犯。

警方稱,疑犯為拉美裔男子,5呎7吋高,約25歲,中等身材,事發時身穿藍色類似連帽衫的上衣,戴著棒球帽。

