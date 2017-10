【i-CABLE】

一名在猶他州留學的中國籍青年,在校園被人騎劫汽車,其後更被匪徒射殺。

警方封鎖案發現場,聯邦調查局探員聯同逾200名警察,在猶他州大學校園及附近通往山區的通道搜捕兇徒,校園一度封閉6小時。

案發在週一晚,一名在校園附近露營的24歲白人男子,突然襲擊妻子,之後持槍截劫一輛汽車,期間,涉嫌槍殺駕車的23歲中國留學生ChenWei Guo。

死者原本就讀電腦科學系,校方已聯絡死者在中國的父母,盡快安排他們到猶他州辦理後事。

