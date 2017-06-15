獲釋美國學生神經嚴重受創 父譴責北韓虐待

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獲北韓釋放的美國大學生瓦姆比爾，證實受到嚴重神經創傷，他父親譴責北韓政府虐待兒子，又歸咎上任美國政府沒有盡力營救。

22歲的瓦姆比爾星期二由醫療專機送抵家鄉辛辛那提後，一直在醫院留醫。院方證實他有嚴重神經創傷，目前情況穩定。

瓦姆比爾的父親星期四於兒子高中母校召開記者會，形容一家人心情悲喜交集。弗雷德稱不清楚北韓放人原因，但肯定不是出於善意，又呼籲平壤釋放其他被拘留美國人。

他這天特別穿上兒子的外套。瓦姆比爾去年出席北韓記者會，承認偷走的政治標語，以及在最高法院受審時，都是穿著該件外套。

弗雷德稱兒子被拘留初期，奧巴馬政府要求家人低調處理，避免觸怒北韓，但事情一直沒有進展，於是他多次前往華府與官員及媒體會面，最終在特朗普政府協助下，兒子才能獲釋回家。

弗雷德感謝特朗普前一晚親切來電，告訴他國務卿蒂勒森等官員努力促成瓦姆比爾獲釋，以及詢問瓦姆比爾的情況。

北韓官方星期四首次證實，以人道主義原因釋放瓦姆比爾，但沒有提及他的病情。

前美國駐聯合國大使理查森呼籲，調查導致瓦姆比爾病重的原因是否涉及隱瞞或得不到適當治療。

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