By

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山在這個秋季開始的新學年,實行的市立大學免費教育計劃收到成效,註冊學生人數增加了17%,這也是約十年來首次出現學生註冊人數增加。

這17%的增幅是兩個星期前的數字,而有學分課程的學生註冊人數,甚至增加超過25%。

校方預測直至8月18日的註冊截止日期,學生人數還會增加。

這也是自舊金山市立大學自2012年的認證危機以來,第一次出現學生註冊人數增加。

去年秋季的註冊學生人數只有36,453人,從2008年的超過67,000人,逐年下跌。

免費市立大學教育是市議員金貞妍提出,選民去年通過的W提案,向高價值的房地產增收轉讓稅來資助。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。