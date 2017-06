By

【KTSF 吳倩妤報導】

被北韓囚禁一年多獲釋,返國後死亡的大學生瓦姆比爾(Otto Warmbier)週四舉行葬禮。

瓦姆比爾的親友將靈柩運往墓園安葬,葬禮在俄亥俄州辛辛那提附近,瓦姆比爾畢業的高中舉行,約有2,500人出席。

22歲的瓦姆比爾因在北韓的酒店擅自拿取政治標語,被北韓當局控以顛覆罪,去年初被判勞教15年。

在囚期間他陷入昏迷,處於植物人狀態,上周獲釋回國後,不足一星期死亡。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。