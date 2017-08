By

【i-CABLE】

澳洲國立大學4名中國留學生,在課室內,被一名同學以棒球棍襲擊受傷,疑犯被捕。

傷者分別骨折及頭部受傷,經治理後,其中兩人已出院。

事發在澳洲首都坎培拉的澳洲國立大學,事發的課室,當時有十多人正在上統計課,一名18歲男學生突然拿出棒球棍企圖襲擊女講師,同學企圖制止,反被該名男學生襲擊。

4名中國留學生受傷,疑犯當場被捕,其身上沒有其他武器,暫時未知其身份或襲擊動機。

