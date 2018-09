By

【i-CABLE】

風暴”飛燕”先後登陸日本德島縣及神戶市,最高風速達每小時216公里,大阪及四國連場狂風暴雨,大阪一帶145萬戶停電,當局向過百萬人發出疏散警告。

“飛燕”下午再在神戶市登陸,神戶港水位急升,海水浸過遊樂設施,風暴潮打破1961年的紀錄,海水上升達3米。

市內多處水浸,海水湧入民居,大阪有屋頂被吹走,守口市有整輛貨車被風吹倒,摩天輪也被風吹動,一間醫院的門窗損毀,病人已緊急疏散。兵庫縣一個二手車場的汽車吹至東歪西倒,並引發火警。

“飛燕”接近中午時,以強颱風姿態先在德島縣南部登陸,時速最高達216公里,大阪及四國一帶連場狂風暴雨,多人受傷,當局向可能受水浸或山泥傾瀉影響的過百萬民眾發出疏散勸喻。

“飛燕”登陸後向北移動,東京的天氣轉差,有屋頂被大風吹倒,民眾合力移走屋頂。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。