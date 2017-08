【i-CABLE】

四川於週二晚上發生7級強烈地震,暫時未知有否造成傷亡,有房屋倒塌和損毀。網上流傳的相片及影片,見到一些損毀情況。

地震時,九寨溝景區門口大量民眾慌忙離開,附近一些道路則可見到碎石瓦礫。

震央位於阿壩州九寨溝數十公里外附近一處山區,新華社報道,景區有房屋倒塌和出現裂縫。中國地震台測得地震於晚上9時19分發生,強度達7級,震源深度約20公里,屬於淺層地震。

約20分鐘後,大約相同位置,有另一次3.3級地震,深度9公里。

初步消息指除了省內多處,陝西西安及甘肅蘭州也感受到震動。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。