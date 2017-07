地震發生在當地晚上約7時,震央位於南島以南約200公里,深30多公里的海底。

南島南部居民感覺到微弱至中等強度震感,持續約20秒,暫時沒傷亡報告。

