大阪6.1級地震3人死亡 有建築物損毀圍牆倒塌

【i-CABLE】

日本大阪發生六點一級地震,最少3人死亡、近300人受傷,死者包括一名9歲女童,地震時正值上班繁忙時間,包括新幹線等多班列車一度停駛,關西機場航班就不受影響。

氣象廳警告未來數日會有強烈餘震,地震發生在當地時間上午接近8時,大阪市內震動強烈。

京都也感到強烈震動,民眾走到街上躲避,接近震央的高槻市災情較為嚴重,民房起火冒煙,亦有道路路陷,水不斷湧出,多條道路水浸。

一間學校的泳池一幅長達30米的圍牆倒塌,一名9歲女童被壓倒死亡,大阪東淀川區亦有一名80歲老翁被倒塌的圍牆壓死。

地震震央位於大阪府北部,震源深度10公里,民眾到空曠地方暫避,有建築物的煙囪斷裂,跌落旁邊的民居,無人受傷。

地震後火車停駛,乘客要用緊急逃生梯離開車廂,沿火車軌離開。

關西多個地區包括大阪、京都、奈良、兵庫和滋賀的鐵路交通暫停,正值上班繁忙時間,民眾要改乘巴士,秩序大致良好。

連接大阪至博多的山陽新幹線與部份東海道新幹線一度停駛,有民眾拍攝到火車站月台電子告示板倒塌。

營運國內線的大阪機場一度暫停航班升降,確認跑道無損壞後已重開。

至於關西機場檢查後並無異常,航班如常升降。

當局提醒民眾提防有強烈餘震發生,首相府設立危機管理中心統籌救災。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。