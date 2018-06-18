大阪6.1級地震3人死亡 有建築物損毀圍牆倒塌

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日本大阪發生六點一級地震，最少3人死亡、近300人受傷，死者包括一名9歲女童，地震時正值上班繁忙時間，包括新幹線等多班列車一度停駛，關西機場航班就不受影響。

氣象廳警告未來數日會有強烈餘震，地震發生在當地時間上午接近8時，大阪市內震動強烈。

京都也感到強烈震動，民眾走到街上躲避，接近震央的高槻市災情較為嚴重，民房起火冒煙，亦有道路路陷，水不斷湧出，多條道路水浸。

一間學校的泳池一幅長達30米的圍牆倒塌，一名9歲女童被壓倒死亡，大阪東淀川區亦有一名80歲老翁被倒塌的圍牆壓死。

地震震央位於大阪府北部，震源深度10公里，民眾到空曠地方暫避，有建築物的煙囪斷裂，跌落旁邊的民居，無人受傷。

地震後火車停駛，乘客要用緊急逃生梯離開車廂，沿火車軌離開。

關西多個地區包括大阪、京都、奈良、兵庫和滋賀的鐵路交通暫停，正值上班繁忙時間，民眾要改乘巴士，秩序大致良好。

連接大阪至博多的山陽新幹線與部份東海道新幹線一度停駛，有民眾拍攝到火車站月台電子告示板倒塌。

營運國內線的大阪機場一度暫停航班升降，確認跑道無損壞後已重開。

至於關西機場檢查後並無異常，航班如常升降。

當局提醒民眾提防有強烈餘震發生，首相府設立危機管理中心統籌救災。

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