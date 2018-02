By

【i-CABLE】

台灣花蓮週二近午夜發生6.4級淺層地震,多棟大樓傾斜,至少兩死逾200人傷。

花蓮市市中心商校街一棟大樓大幅傾斜,救援人員抵達現場架起雲梯救人,據報大樓已有兩死20重傷。近海邊的統帥飯店亦傾斜,一樓塌陷,救援人員已疏散樓上住客,據報有多名職員仍被困在內。

花蓮市內據報,至少有七座樓宇傾斜或受損,市內多條道路龜裂拱起,蘇花公路中斷,花蓮大橋及七星潭大橋均受損。

台灣中央氣象局地震測報中心表示,地震發生於週二晚約11時50分,震央位在花蓮縣近海,該中心指強度為6級,震源深度10公里,香港天文台則錄得強度為6.4級。

花蓮縣政府啟動一級救援應變,並宣布週三停工停課。

