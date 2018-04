By

歐洲空中航行安全組織電腦系統出現故障,歐洲多國半數客機面臨延誤,約一成航班要取消,而法國鐵路工人大罷工,嚴重影響交通。

鐵路工人在巴黎市內遊行,他們高舉橫額,希望乘客與他們團結一致。

鐵路工會不滿法國總統馬克龍計劃取消新入職員工的終身聘用保證,及提早退休仍能領全額退休金的做法,當地星期二起發起三個月大罷工,每五日罷工兩天。

受工潮影響,高速列車和城際列車服務大受影響,部分來往英國和德國的歐洲之星列車受影響,爭取加薪的法航亦有工業行動,四分一航機取消,是總統馬克龍上台以來面對的最大考驗。

