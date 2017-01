梅麗史翠普奪金球終身成就獎 台上狠批特朗普（視頻）

By

【KTSF 陳令楠報導】

週日晚金球獎頒獎典禮上,獲得終身成就獎的女演員梅麗史翠普發表演講,批評候任總統特朗普競選期間模仿並取笑一名紐約時報殘障記者,她說,特朗普位高權重,卻有這樣的行為,等同於容許他人有相同舉動,特朗普翌日立即在社媒Twitter發文反擊。

梅麗史翠普在台上說:”這關係到每個人的生活,因為它容許他人做出同樣的事情,不敬滋生不敬,暴力引發暴力,當掌權的人用他們的權力欺壓他人,我們都是輸家。”

梅麗史翠普亦指出,荷李活演員、外國人,以及媒體,是目前美國社會最遭輕視的群體。

隨後,特朗普本人發出幾條推文回應,稱梅麗史翠普為希拉莉的奉承者,並稱她是荷李活最名過其實的女演員之一。

週日晚的金球獎頒獎典禮,電影La La Land是大贏家,奪得最佳音樂劇電影、最佳男、女主角、最佳原創音樂等7項大獎。

更多新聞:

特朗普再向汽車業發難 批評豐田在墨西哥設廠

特朗普總統就職典禮 多位演藝大咖拒絕出席

國會兩黨掀戰幔 定奪奧巴馬健保去留

希拉莉將依傳統 伴克林頓出席特朗普總統就職禮

(Copyright 2016 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。