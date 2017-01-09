梅麗史翠普奪金球終身成就獎 台上狠批特朗普（視頻）

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【KTSF 陳令楠報導】

週日晚金球獎頒獎典禮上，獲得終身成就獎的女演員梅麗史翠普發表演講，批評候任總統特朗普競選期間模仿並取笑一名紐約時報殘障記者，她說，特朗普位高權重，卻有這樣的行為，等同於容許他人有相同舉動，特朗普翌日立即在社媒Twitter發文反擊。

梅麗史翠普在台上說：”這關係到每個人的生活，因為它容許他人做出同樣的事情，不敬滋生不敬，暴力引發暴力，當掌權的人用他們的權力欺壓他人，我們都是輸家。”

梅麗史翠普亦指出，荷李活演員、外國人，以及媒體，是目前美國社會最遭輕視的群體。

隨後，特朗普本人發出幾條推文回應，稱梅麗史翠普為希拉莉的奉承者，並稱她是荷李活最名過其實的女演員之一。

週日晚的金球獎頒獎典禮，電影La La Land是大贏家，奪得最佳音樂劇電影、最佳男、女主角、最佳原創音樂等7項大獎。

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