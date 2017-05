By

肯塔基州一名7歲男童週日晚在家中的飯桌吃零食時,被一枚流彈擊中身亡。

事發於Louisville市,警方稱,男童住屋附近當時有一群人眾集,期間有人掏出手槍開槍,其中一枚子彈射穿男童住屋的窗戶,再射進男童的頭部。

男童的母親和祖母當時在家中,立即報警求助,男童送往醫院搶救後不治。

警方仍未鎖定涉案疑犯的身分,呼籲知情者與警方聯絡。

