【KTSF 黃恩光報導】

草莓(士多啤梨)連續3年,被列為用上最多農藥的水果。

草莓當造,但記緊要洗淨才吃,環保組織Environmental Working Group總結聯邦農業部的數據,草莓再被列為用上最多農藥的水果,其中一個樣本就混合了20種農藥。

五大重農藥的蔬果還包括菠菜、桃駁李、蘋果和提子,九成八的樣本都驗出含農藥。

觀乎所有用傳統、非有機方式種植的蔬果,就有近七成含有殘餘農藥。

組織也列出用上最少農藥的蔬果,包括牛油果、粟米、菠蘿、椰菜和洋蔥。

