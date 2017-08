By

【KTSF】

據美聯社引述消息人士透露,白宮首席策略師Steve Bannon將會離職。

Bannon是特朗普競逐總統師的軍師之一,他曾是保守派媒體Breitbart News的主編,並在特朗普上任後,推動他實現多個選舉承諾。

他據報曾與特朗普多名心腹意見不合,當中包括特朗普的女婿Jared Kushner。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。