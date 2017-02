By

【KTSF 崔凱橋報導】

風暴本週來襲灣區,雖然大風及大雨,但氣溫卻比上星期較為和暖。

週二吹襲灣區的風暴屬於大氣河風暴之一,水蒸氣大量上升至雲層,從太平洋夏威夷一帶吹上抵達灣區,造成滂沱大雨。

由於風暴一直向北移動時,亦將太平洋上的熱帶氣流同一時間推進灣區,因此氣溫上升,屬於正常的風暴氣候。

由於大風及大雨的關係,太平洋煤電公司表示,截至下午灣區仍有七千多戶受停電影響,風暴會於週二晚稍後時段離開灣區。

灣區週三會有驟雨,本週最後一股風暴於週四吹襲。國家氣象局表示,相比週二的風暴雨勢雖然稍弱,但由於河水上漲未減退,而新的降雨又開始,灣區多處地方仍然會有水浸的情況,特別在北灣等地及居住在河邊的居民要多加留意。

展望週末,灣區重現陽光普照的天氣。

