涉特朗普性醜聞A片女星公開男子掃描 指曾被他恐嚇

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【KTSF】

前A片女星Stormy Daniels週二公布一個男子的肖像，指該名男子在2011年恐嚇她，Stormy的律師懸紅10萬，追尋該名男子的線索。

Stormy說對該名男子的相貎印象極之深刻，她在週二發布了這名男子肖像 ，肖像出自一個知名的法醫畫家手筆。

Stormy指這個男子2011年在拉斯維加斯一個停車場恐嚇她，要她收聲不提她同特朗普有路的事，當時Stormy帶著幼女，正準備下車去上健身堂，她說該男子看來並不可怕。

Stormy說：”他雙手放在口袋，看著我女兒，我記得他說：’漂亮小女孩，若媽咪有事發生，那就很糟，忘記那個故事，別去搞特朗普’。”

Stormy的律師透露，已經收到很多線索，Stormy正在檢閱一些照片，看有無該名男子在內．

Stormy說當時因為害怕，所以沒有報警，但當年她就以15,000元，將她同特朗普有路的事賣給InTouch雜誌，但該雜誌直到今年1月刊登有關訪問，因為爆出了封口協議事件。

特朗普律師Michael Cohen揚言要告Stormy違反封口協議，Stormy一方就指封口協議無效，因為對方簽字人不是特朗普本人。

Cohen現正受到FBI的調查，當中就涉及他向兩名聲稱同特朗普有路的女子支付封口費，週一法庭展開聆訊，Stormy都有出庭作證。

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