涉特朗普性醜聞A片女星公開男子掃描 指曾被他恐嚇

By

【KTSF】

前A片女星Stormy Daniels週二公布一個男子的肖像,指該名男子在2011年恐嚇她,Stormy的律師懸紅10萬,追尋該名男子的線索。

Stormy說對該名男子的相貎印象極之深刻,她在週二發布了這名男子肖像 ,肖像出自一個知名的法醫畫家手筆。

Stormy指這個男子2011年在拉斯維加斯一個停車場恐嚇她,要她收聲不提她同特朗普有路的事,當時Stormy帶著幼女,正準備下車去上健身堂,她說該男子看來並不可怕。

Stormy說:”他雙手放在口袋,看著我女兒,我記得他說:’漂亮小女孩,若媽咪有事發生,那就很糟,忘記那個故事,別去搞特朗普’。”

Stormy的律師透露,已經收到很多線索,Stormy正在檢閱一些照片,看有無該名男子在內.

Stormy說當時因為害怕,所以沒有報警,但當年她就以15,000元,將她同特朗普有路的事賣給InTouch雜誌,但該雜誌直到今年1月刊登有關訪問,因為爆出了封口協議事件。

特朗普律師Michael Cohen揚言要告Stormy違反封口協議,Stormy一方就指封口協議無效,因為對方簽字人不是特朗普本人。

Cohen現正受到FBI的調查,當中就涉及他向兩名聲稱同特朗普有路的女子支付封口費,週一法庭展開聆訊,Stormy都有出庭作證。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

