位於北加州Calaveras Big Trees州立公園的的地標Pioneer Cabin Tree,近日不敵風暴被強風吹倒,這個舉世聞名的旅遊景點已成為歷史。

Pioneer Cabin Tree之所以聞名於世,是因為其樹桿有一個大洞,足夠讓汽車在樹中間穿過,不少遊客都慕名而來,專程駕車到此穿過樹洞,拍照留為紀念。

公園管理局人員說,樹木倒塌可能與根部處於淺層有關,在強風不斷吹襲下,最終不支倒塌。

