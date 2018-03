美國東南部多州被風暴蹂躪 商舖民居損毀

By

【KTSF 馮政浩報導】

美國東南部的田納西、喬治亞以及阿拉巴馬等州,遭到惡劣天氣影響,更有大粒的冰雹降下,損毀商舖和民居。

週二強風過後從高空望下去,可以更了解惡劣天氣對喬治亞州做成的影響,屋頂脫落,木塊四散。

而在阿拉巴馬州Cullman縣,拳頭般大的冰雹直擊多架汽車,蜘蛛網狀裂痕出現在擋風玻璃,車頭蓋的傷痕,好像被高爾夫球打中。

在Cullman羈留中心外面,有更多的車輛損毀徵狀,窗門玻璃破碎, 側鏡掉下。

而週一在阿拉巴馬州的Falkville小鎮, 有民眾拍攝到相信是龍捲風的吹襲,在阿拉巴馬和喬治亞州都有目睹龍捲風的報告。

阿拉巴馬州週一的日落時分,遭到破壞的景象更加明顯,強風甚至吹走在Russellville不少商店的招牌,Ardmore有很多民居損毀,不能再居住。

在Jacksonville,阿拉巴馬州立大學運動場Pete Mathews Coliseum,有混凝土牆塌下,屋頂嚴重受損,市長宣布暫時封閉大學校園。

估計龍捲風或極強風暴打擊田納西州、喬治亞州以及阿拉巴馬州多處地方,工人要通宵清理阻擋主要道路的塌下大樹,也有電線桿倒下,導致有些地方缺乏電力。

