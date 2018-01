冬季風暴吹襲美國東部 佛羅里達州首府罕見下雪（視頻）

By

【KTSF 游瑋珊報導】

東岸冬季風暴好勁,形成所謂”炸彈氣旋”,就連佛羅里達州首府都下雪,是當地30年第一次,而東北部就面臨颶風程度的烈風,氣溫會進一步下降。

平常以陽光與海灘見稱的東南部州分少有白茫茫一片,南卡羅萊納州Charleston市錄得5吋雪量,是29年來最高,首次看到雪的孩子玩得開心。

喬治亞州Savannah市近8年來首次錄得降雪量,警方封閉部分高架路段,協助被雪圍困的汽車。

當地機場關閉,惡劣天氣這兩天令東岸機場取消超過2,000航班,喬治亞州州長已宣布28個縣進入緊急狀態。

冬季風暴警告生效地區,由東北岸一直伸延至佛羅里達州北部,首府Tallahassee週二更下了28年來第一場雪,Columbia縣5,000戶停電。

氣象局預測,這股低氣壓會進一步增強成被形容為”炸彈氣旋”的爆發性氣旋,一直向北影響幾乎整片東岸,東北部一些地區風力會增強至颶風程度。

強風還會夾雜大雪,紐約市降雪量預料達半呎,波士頓地區更會達8吋,氣溫並會進一步下降。

當局稱這是百年一遇的寒潮,週五風雪加上嚴寒,勢將造成非常危險的狀況,可以的話請勿上街,有需要時協助鄰舍。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。