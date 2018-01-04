冬季風暴吹襲美國東部 佛羅里達州首府罕見下雪（視頻）

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【KTSF 游瑋珊報導】

東岸冬季風暴好勁，形成所謂”炸彈氣旋”，就連佛羅里達州首府都下雪，是當地30年第一次，而東北部就面臨颶風程度的烈風，氣溫會進一步下降。

平常以陽光與海灘見稱的東南部州分少有白茫茫一片，南卡羅萊納州Charleston市錄得5吋雪量，是29年來最高，首次看到雪的孩子玩得開心。

喬治亞州Savannah市近8年來首次錄得降雪量，警方封閉部分高架路段，協助被雪圍困的汽車。

當地機場關閉，惡劣天氣這兩天令東岸機場取消超過2,000航班，喬治亞州州長已宣布28個縣進入緊急狀態。

冬季風暴警告生效地區，由東北岸一直伸延至佛羅里達州北部，首府Tallahassee週二更下了28年來第一場雪，Columbia縣5,000戶停電。

氣象局預測，這股低氣壓會進一步增強成被形容為”炸彈氣旋”的爆發性氣旋，一直向北影響幾乎整片東岸，東北部一些地區風力會增強至颶風程度。

強風還會夾雜大雪，紐約市降雪量預料達半呎，波士頓地區更會達8吋，氣溫並會進一步下降。

當局稱這是百年一遇的寒潮，週五風雪加上嚴寒，勢將造成非常危險的狀況，可以的話請勿上街，有需要時協助鄰舍。

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