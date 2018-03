By

【KTSF】

加州水資源局官員表示,近期的冬季風暴,在Sierra山區高海拔地區降雪多達8呎,所以週一在當地量度積雪也有令人鼓舞的發現。

水資源局人員週一在Sierra山區量度到41.1吋的雪,比一個月前量度到的大幅上升。

同一個地區在幾個星期前,只有平常降雪的7%,但上星期的冬季風暴,就令降雪量急升至正常的39%,除了為這個區域帶來大量的降雪外,也為整個Sierra帶來更多降雪,令多個地區的水源都有雙倍、三倍甚至四倍的增長。

在風暴來臨前,加州的降雪不足正常的4分之1,要達到加州正常的降雪量,就要在4月前多6股風暴,但可能性非常低。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。