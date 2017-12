By

【i-CABLE】

強烈熱帶風暴「天秤」吹襲菲律賓南部棉蘭老島,死亡人數增加至133人,逾50人失蹤。

風暴引發洪水及山泥傾瀉,有村莊被掩埋。

重災區之一的北拉瑙省,災民背上小童,在洪水不斷沖擊下,一步一步走過河對岸。

棉蘭老島很多村莊與這處一樣,河水水位暴漲,不少民眾連人帶屋被洪水沖走。「天秤」周五凌晨以每小時近百公里風速,在棉蘭老島東部登陸。

大雨引發洪水及山泥傾瀉,北部的卡加延德奧羅,數以百計房屋被洪水淹浸。大部分死者來自島上的北拉瑙省、南拉瑙省、北三寶省等地,部分地區進入緊急狀態。

當局出動軍警及士兵救災,但多區電力及通訊中斷,聯絡不上村莊官員及災民,阻礙救援。有受災村鎮官員批評當局近年過度砍伐山上樹木,導致泥土鬆動、加劇山泥傾瀉。

氣象部門指,「天秤」周六離開棉蘭老島後,影響西南部的巴拉望島,其後趨向越南。

