東岸寒流持續氣溫急降 感覺如負30度

【KTSF 江良慧報導】

美國東岸地區週五氣溫繼續下降,加上寒風,部分地區的人會感到氣溫寒冷似負100度,另外,寒冷天氣也影響動物生態,佛羅里達州的蜥蜴更因為太冷而全身僵硬,紛紛從樹上跌下來。

東岸地區從馬利蘭到維珍尼亞州,週五的氣溫只有華氏10到15度,但由於受到北極寒流影響,當地居民會感到比實際氣溫更寒冷,像費城至波士頓一帶的居民,就會覺得氣溫只有負15到負25度。

麻省西部山區上的人,更會感到像負35度的極度寒冷天氣,在紐約,雖然當地週五早上只有華氏12度,但無阻遊客上街觀光的興致,波士頓的居民也如常上班過日子。

不過當地官員就警告說,雖然週四的巨型炸彈氣旋已經過去,但氣溫會進一步下降。



波士頓市長Marty Walsh說:這週末將會寒冷至危險程度,我們要求大家除了外出鏟雪,其餘時間盡量留在室內,真的要外出,就確保穿著足夠衣服。”

另外,嚴寒的天氣對動物也有影響,有海鷗坐在雪中,德州Padre島附近的海龜,也被運送至一個有暖水的嬰兒泳池,防止牠們出現低溫症狀。

在南佛羅里達州,有凍僵的大蜥蜴從樹上跌下,獸醫說,蜥蜴從樹上跌下並非死亡,而是牠們的新陳代謝逐漸關閉,牠們不能收縮肌肉,根本不能動。

獸醫解釋,由於蜥蜴和海龜都屬於冷血動物,牠們的生理完全依賴環境的氣溫,氣溫下降會令牠們活動能力減慢,甚至不能移動,但隨著氣溫回升,讓牠們接觸陽光,牠們就會再次正常活動。

