東岸寒流持續氣溫急降 感覺如負30度

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【KTSF 江良慧報導】

美國東岸地區週五氣溫繼續下降，加上寒風，部分地區的人會感到氣溫寒冷似負100度，另外，寒冷天氣也影響動物生態，佛羅里達州的蜥蜴更因為太冷而全身僵硬，紛紛從樹上跌下來。

東岸地區從馬利蘭到維珍尼亞州，週五的氣溫只有華氏10到15度，但由於受到北極寒流影響，當地居民會感到比實際氣溫更寒冷，像費城至波士頓一帶的居民，就會覺得氣溫只有負15到負25度。

麻省西部山區上的人，更會感到像負35度的極度寒冷天氣，在紐約，雖然當地週五早上只有華氏12度，但無阻遊客上街觀光的興致，波士頓的居民也如常上班過日子。

不過當地官員就警告說，雖然週四的巨型炸彈氣旋已經過去，但氣溫會進一步下降。



波士頓市長Marty Walsh說：這週末將會寒冷至危險程度，我們要求大家除了外出鏟雪，其餘時間盡量留在室內，真的要外出，就確保穿著足夠衣服。”

另外，嚴寒的天氣對動物也有影響，有海鷗坐在雪中，德州Padre島附近的海龜，也被運送至一個有暖水的嬰兒泳池，防止牠們出現低溫症狀。

在南佛羅里達州，有凍僵的大蜥蜴從樹上跌下，獸醫說，蜥蜴從樹上跌下並非死亡，而是牠們的新陳代謝逐漸關閉，牠們不能收縮肌肉，根本不能動。

獸醫解釋，由於蜥蜴和海龜都屬於冷血動物，牠們的生理完全依賴環境的氣溫，氣溫下降會令牠們活動能力減慢，甚至不能移動，但隨著氣溫回升，讓牠們接觸陽光，牠們就會再次正常活動。

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