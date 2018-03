美國東北部兩週第三場暴風雪 數千萬民眾受影響

By

KTSF 馮政浩報導

美國東北部在兩個星期內受到第三次的暴風雪吹襲,雖然破壞程度相對較少,但新英格蘭有政府機構要停止辦公。

雖然根據氣象曆法,一個星期後就已經到春天,但是嚴寒刺骨的暴風雪仍然追著美國東北部不放手。

怒號冷風、連綿降雪、水淹街道,新英格蘭地區受影響的民眾接近5,000萬。

路面白茫茫,汽車都被掩埋,開車上班當然危險,當局呼籲留在家中安全得多。

麻省州長頒令州府的非緊急僱員週二無須上班,不過麻省這位從事股票有關行業的居民,就無得休息,他說除非紐約證券交易所停市,否則他要穿滑雪褲上班。

緬因州的Portland 國際機場量度到75.5吋降雪,較正常的51.8吋多很多,氣象局估計,未來仍有12到18吋降雪。

由於這次暴風雪的雪花較輕較鬆,停電的情況相信不如較之前風暴那麼嚴重,但週二早上麻省仍有15萬戶缺電。

