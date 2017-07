Macy’s百貨Stonestown分店料明年中關閉 或改建戲院

By

【KTSF 張麗月報導】

根據地產消息來源透露,位於舊金山Stonestown購物商場的百貨公司Macy’s,有可能在明年年中至明年年底關閉,騰空出來的地方日後會用來興建食店、零售店和戲院等多種用途的商業。

商場東主General Growth Properties已經向市政府申請審批,以便改變物業的用途,Stonestown Macy’s已經開業21年,店舖佔地28.6萬平方英呎。

至於Stonestown購物商場就有65年歷史,是北加州最古老的商場,曾經多次翻新。

Macy’s未有作出評論,但在今年1月以4,100萬元將Stonestown的Macy’s舖位賣回給商場東主General Growth ,在此之前兩個月,Macy’s已經將舊金山市中心聯合廣場的男裝專賣店舖,以2.5億元賣給Morgan Stanley。

Macy’s在去年關閉40間分店,並且計劃在未來幾年再關閉多100間分店。

