【KTSF 郭柟報導】

北加州Stockton市一名3歲女童,全身麻醉接受牙科手術期間懷疑心臟病發,送院搶救後不治,家人質疑牙科中心有失誤,要求交代。

3歲的Daleyza Hernandez上週一跟隨父母到Stockton市一間兒童牙科中心接受拔牙等手術,Hernandez當時需全身麻醉,母親引述護士稱,女兒對麻醉藥產生異常反應,心臟停頓,懷疑她本身有隱性心臟病,但母親強調女兒一直很健康。

牙科中心指,事前已向家屬清楚解釋手術風險,手術期間,牙醫和麻醉師均在場,員工經過專業訓練,經驗豐富,暫時未知女童死因,驗屍報告預料數星期後才完成 。

該牙科中心持有州政府的牌照,每年診治3,000名9歲或以下兒童,女童死亡後,牙科中心收到死亡威脅,要暫時關閉。

