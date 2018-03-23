投資者憂貿易戰開打 道瓊斯指數週五再跌424點

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【KTSF 張麗月報導】

由於有貿易戰的憂慮，華爾街股市週五反覆走跌，主要指數週五再跌多大約2%或以上。

美股指數週五早上開市曾經反彈上升，之後反覆走跌，到尾市時出現拋售，其中Nasdaq和S&P500指數週五再跌超過2%，Nasdaq以全日最低位收市，跌破7,000點關口。

道瓊斯全日曾升過150點，但到尾市時跌勢加劇，收市下跌424點，跌幅有1.77%。

股市連日來出現大量拋售，主要因為特朗普總統先後簽署了行政指令，對入口美國的鋁鋼材料加徵關稅，以及對中國實施懲罰性入口關稅，以維護美國得到公平和互惠的貿易關係，因此投資者擔心貿易戰開打，可能會產生惡性循環的效應。

雖然週五有正面的數據發表，以及特朗普簽署了總值1.3萬億元預算開支法案，避免聯邦政府停擺，但未能扭轉股市的跌勢。

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