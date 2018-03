投資者憂貿易戰開打 道瓊斯指數週五再跌424點

By

【KTSF 張麗月報導】

由於有貿易戰的憂慮,華爾街股市週五反覆走跌,主要指數週五再跌多大約2%或以上。

美股指數週五早上開市曾經反彈上升,之後反覆走跌,到尾市時出現拋售,其中Nasdaq和S&P500指數週五再跌超過2%,Nasdaq以全日最低位收市,跌破7,000點關口。

道瓊斯全日曾升過150點,但到尾市時跌勢加劇,收市下跌424點,跌幅有1.77%。

股市連日來出現大量拋售,主要因為特朗普總統先後簽署了行政指令,對入口美國的鋁鋼材料加徵關稅,以及對中國實施懲罰性入口關稅,以維護美國得到公平和互惠的貿易關係,因此投資者擔心貿易戰開打,可能會產生惡性循環的效應。

雖然週五有正面的數據發表,以及特朗普簽署了總值1.3萬億元預算開支法案,避免聯邦政府停擺,但未能扭轉股市的跌勢。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。