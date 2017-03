By

在銀行及金融股價大幅上揚帶動下,道瓊斯指數週三收市首度衝破21,000點,亦是今年以來錄得最大的單日升幅。

美國商業銀行(Bank of America)的股價週三上揚3.8%,石油公司ConocoPhillips也上升3.1%。

特朗普總統週二在國會發表的聯席會議講話中,強調減稅和推行利好商界的措施,鼓動投資者對前景樂觀。

道指週三上揚303點,升幅為1.5%,收市報21,115點;標準普爾500指數上升32點,升幅為1.4%,收市報2,395點;納斯達克上升78點,升幅為1.4%,收市報5,904點。

