特朗普準備向中國進口貨徵關稅 道指應聲下挫724點

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【KTSF】

特朗普總統週四簽署備忘錄，準備向中國廣泛貨品徵收關稅，報復中國侵犯知識產權後，華爾街股市應聲下挫，道瓊斯指數急瀉逾700點，因為投資者憂慮美中兩國的貿易糾紛有可能升溫。

特朗普的懲處措施，包括向總值達480億元的中國進口貨品徵收關稅，以及限制中國在美國的投資，特朗普稱此舉是要報復中國偷竊美國的知識產權，而中方已表明會採取反制措施。

消息傳出後，投資者憂慮美中或爆發貿易戰，立即拋售手上股票，轉買債券避風頭。

標準普爾500指數週四收市下滑68.24點，跌幅為2.5%，收市報2,643.69。

道瓊斯指數則下挫724.42點，或2.9%，收市報23,957.89點。

納斯達克綜合指數下滑178.61點，或2.4％，收市報7,166.68點。

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