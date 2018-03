特朗普準備向中國進口貨徵關稅 道指應聲下挫724點

By

特朗普總統週四簽署備忘錄,準備向中國廣泛貨品徵收關稅,報復中國侵犯知識產權後,華爾街股市應聲下挫,道瓊斯指數急瀉逾700點,因為投資者憂慮美中兩國的貿易糾紛有可能升溫。

特朗普的懲處措施,包括向總值達480億元的中國進口貨品徵收關稅,以及限制中國在美國的投資,特朗普稱此舉是要報復中國偷竊美國的知識產權,而中方已表明會採取反制措施。

消息傳出後,投資者憂慮美中或爆發貿易戰,立即拋售手上股票,轉買債券避風頭。

標準普爾500指數週四收市下滑68.24點,跌幅為2.5%,收市報2,643.69。

道瓊斯指數則下挫724.42點,或2.9%,收市報23,957.89點。

納斯達克綜合指數下滑178.61點,或2.4%,收市報7,166.68點。

