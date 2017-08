By

【KTSF 郭柟報導】

舊金山聯同中半島聖馬刁(San Mateo)縣警方、州府以及聯邦煙酒槍械局等部門展開大規模執法行動,拘捕超過75人。

警方聯同其他執法部門,派出卧底警員展開了為期約兩年的行動。

在行動中被捕人士,至少面對一項控罪,當中包括非法持有槍械、販毒、偷車和爆竊等罪名,其中42人被聯邦政府起訴。

聯邦政府律師Brian Stretch說:”今次執法行動目的很簡單,就是要去除社區內的槍械和毒品,調查最初由打擊財物罪案開始,尤其是家居和汽車爆竊案。”

ATF探員Jill Snyder說:”今次行動中搜獲超過90支槍械,100安士的毒品,以及找回48架失車。”

不過有關執法部門拒絕透露執法行動的具體地點和調查手法,聲稱案件仍在調查中。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。