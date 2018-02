敘利亞停火協議無效 反對派指控政府軍化武攻擊平民

By

【i-CABLE】

敘利亞反對派據點東古塔,在停火協議生效後,繼續受政府軍空襲,反對派指控政府軍使用化武,導致至少一名兒童死亡,十多人吸入毒氣不適。

敘利亞首都大馬士革市郊東古塔,空襲、炮擊不息,民防隊「白頭盔」成員自身難保,聯合國安理會上周六一致通過,要求敘利亞全境停火30天,但敘利亞政府軍繼續向東古塔發動空襲及地面攻擊,在杜馬據報有一家九口死於空襲。

反對派及人權組織指控政府軍出動化武攻擊當地一條村莊,多名平民出現呼吸困難、頭暈、眼睛及皮膚刺痛等症狀,相信受到有毒氯氣攻擊,居民藏身地下室,繼續等待人道救援物資。

支持巴沙爾政府的俄羅斯表示,政府軍發動毒氣襲擊的指控是有人挑釁,目的是破壞停火協議。

這場針對東古塔持續逾一星期的攻擊,導致逾500人喪生,包括逾百名兒童,聯合國秘書長古特雷斯敦促敘利亞衝突各方切實履行停火決議,擔負起保護平民生命的責任。

