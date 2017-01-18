非裔主持被指詆譭亞裔男性 華裔作者發文抨擊（視頻）

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【KTSF 郭柟報導】

電視節目主持人Steve Harvey月初在一次節目中有一些言論，疑似歧視亞裔男性，遭到不少網民非議 ，一位華裔名人更發文反擊。

Steve Harvey在本月初於自己主持的talk show，介紹一本書，名為《怎樣與白人女性約會：亞裔男性實用指引》（How to Date a White Woman: A Practical Guide for Asian Men）。

他有這些言論：”不好意思，請問你喜歡亞裔男人嗎？不，多謝，你喜歡亞裔男人？我連中餐都不愛吃。”（Excuse me, do you like Asian men? No.Thank you!…..You like Asian men?’ I don’t even like Chinese food.）

電視喜劇《Fresh Off The Boat》原著小說的華裔作者兼餐廳企業家黃頤銘（Eddie Huang），在《紐約時報》評論專欄中寫文章回應此事，他認為在美國社會針對亞裔男性的各種成見中，”女性不喜歡亞裔男性”對他傷害最深。

他批評媒體有份製造貶低亞裔男性的形象，因此對Harvey的節目很反感，他指Harvey只關注非洲裔社區問題，為個人利益不惜繼續貶低亞裔男性。

有灣區居民就回應，雖然身在加州，很少面對這種問題，但對成見還是感到無奈。

灣區居民Gary Chan說：”我見到這些片會很無奈，又是這種東西，不是吧？我之前看過有文章說，潮流興用交友軟件，亞洲男性得配對的機率在所有族裔中最低，這是一個事實，我認為這是值得討論的事，但不是一個用來開玩笑的事。”

Steve Harvey在發推文對此事致歉，他表示並非有意侮辱亞裔，該節目的發言人亦發推文指，Harvey只是嘲諷那本書，並非要詆毀亞裔社區。

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