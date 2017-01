非裔主持被指詆譭亞裔男性 華裔作者發文抨擊（視頻）

By

【KTSF 郭柟報導】

電視節目主持人Steve Harvey月初在一次節目中有一些言論,疑似歧視亞裔男性,遭到不少網民非議 ,一位華裔名人更發文反擊。

Steve Harvey在本月初於自己主持的talk show,介紹一本書,名為《怎樣與白人女性約會:亞裔男性實用指引》(How to Date a White Woman: A Practical Guide for Asian Men)。

他有這些言論:”不好意思,請問你喜歡亞裔男人嗎?不,多謝,你喜歡亞裔男人?我連中餐都不愛吃。”(Excuse me, do you like Asian men? No.Thank you!…..You like Asian men?’ I don’t even like Chinese food.)

電視喜劇《Fresh Off The Boat》原著小說的華裔作者兼餐廳企業家黃頤銘(Eddie Huang),在《紐約時報》評論專欄中寫文章回應此事,他認為在美國社會針對亞裔男性的各種成見中,”女性不喜歡亞裔男性”對他傷害最深。

他批評媒體有份製造貶低亞裔男性的形象,因此對Harvey的節目很反感,他指Harvey只關注非洲裔社區問題,為個人利益不惜繼續貶低亞裔男性。

有灣區居民就回應,雖然身在加州,很少面對這種問題,但對成見還是感到無奈。

灣區居民Gary Chan說:”我見到這些片會很無奈,又是這種東西,不是吧?我之前看過有文章說,潮流興用交友軟件,亞洲男性得配對的機率在所有族裔中最低,這是一個事實,我認為這是值得討論的事,但不是一個用來開玩笑的事。”

Steve Harvey在發推文對此事致歉,他表示並非有意侮辱亞裔,該節目的發言人亦發推文指,Harvey只是嘲諷那本書,並非要詆毀亞裔社區。

