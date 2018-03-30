驗屍報告指被警員槍殺非裔漢 7發子彈打中背部

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【KTSF 游瑋珊報導】

沙加緬度非裔男子Stephon Clark被警員擊斃，他的家人聘請專家再驗屍，報告發現他大部分槍傷，子彈都打中背部，質疑他並非如警方所說，在事發時走向並意圖襲擊警員。

警方上週日追捕涉嫌打破車窗的可疑人士時，將22歲非裔男子Clark擊斃，警方指他當時面向並走向警員，他的家人聘請病理學家再驗屍，報告質疑這說法。

病理學家Bennet Omalu醫生說：”6顆子彈如圖所示為從後而發，意即他背中6槍，他被指襲擊警員，意即他面向警員，跟驗屍報告得出的證據並不符。”

報告總結Clark身中8槍，除上述6槍，連同擊中頸較後位置的一槍，7槍都達可致命程度，另外一槍擊中大腿，但專家認為，他並非即時死亡。

Omalu醫生說：”約3至5分鐘或上10分鐘，腦部才受到不可逆轉的損害，故歷經3至10分鐘才喪命，而非即時死亡。”

被指當時持械的Clark，警方最終只在他身旁找到手機，事件觸發連場示威，縣法醫報告初步顯示，Clark死於多處槍傷，至於縣方完整的獨立驗屍報告，在案件結束前不會公開。

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