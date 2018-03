驗屍報告指被警員槍殺非裔漢 7發子彈打中背部

By

【KTSF 游瑋珊報導】

沙加緬度非裔男子Stephon Clark被警員擊斃,他的家人聘請專家再驗屍,報告發現他大部分槍傷,子彈都打中背部,質疑他並非如警方所說,在事發時走向並意圖襲擊警員。

警方上週日追捕涉嫌打破車窗的可疑人士時,將22歲非裔男子Clark擊斃,警方指他當時面向並走向警員,他的家人聘請病理學家再驗屍,報告質疑這說法。

病理學家Bennet Omalu醫生說:”6顆子彈如圖所示為從後而發,意即他背中6槍,他被指襲擊警員,意即他面向警員,跟驗屍報告得出的證據並不符。”

報告總結Clark身中8槍,除上述6槍,連同擊中頸較後位置的一槍,7槍都達可致命程度,另外一槍擊中大腿,但專家認為,他並非即時死亡。

Omalu醫生說:”約3至5分鐘或上10分鐘,腦部才受到不可逆轉的損害,故歷經3至10分鐘才喪命,而非即時死亡。”

被指當時持械的Clark,警方最終只在他身旁找到手機,事件觸發連場示威,縣法醫報告初步顯示,Clark死於多處槍傷,至於縣方完整的獨立驗屍報告,在案件結束前不會公開。

