英國著名天體物理學家霍金(Stephen Hawking)於倫敦當地時間週三早上過世,享壽76歲。

霍金是在位於劍橋的寓所去世,家人發表聲明表示感到相當悲傷,他的成就影響深遠,將繼續存在下去,他的勇氣和堅持及幽默,鼓舞了世界各地的人。

霍金患有肌肉萎縮性脊髓側索硬化症,病情隨著歲月逐漸愈加嚴重,他全身癱瘓,不能發聲,必須依賴語音合成器來與其他人通話。

霍金1942年1月8日出生於英國牛津,是英國劍橋大學著名物理學家,霍金以其”黑洞理論”聞名於世。

