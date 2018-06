全美多州控告特朗普政府拆散非法入境者家庭

By

【KTSF 江良慧報導】

包括加州在內的17個州,週二聯同首都華盛頓一起入禀西雅圖聯邦地方法院,控告特朗普政府拆散非法入境者的家庭。

訴訟由這17個州和首都華盛頓的民主黨籍司法部長提出,有份參與訴訟的新澤西州司法部長在一份書面聲明中表示,拆散家庭的做法殘忍,就是這麼簡單。

移民局在過去幾個星期以來,把大約2,300名兒童和父母分開,在一些哭泣的兒童的照片和錄音曝光後,在全球引起公憤,很多父母被關押在距離他們子女數以千里外,很多人已經沒和子女見面,或者講話超過一個月。

週二的訴訟反對特朗普政府對非法入境者零容忍的政策,當局在美墨邊境拒絕拒非法入境者申請庇護,並以刑事手段拆散其家庭。

訴訟也指,特朗普在這個月20日所簽署的行政命令不切實際,因為該項行政命令並沒有授權終止拆散家庭,也沒有提及讓那些被拆散的家庭團聚。

提出訴訟的州分指,特朗普的行政命令剝奪非法入境家庭的正當法律程序,和剝奪他氜尋求庇護的權利,這些州份要求法庭頒令,讓分離的家庭團聚,並要求法庭宣布,拆散家庭的做法違憲,終止有關做法。

美國公民自由聯盟(ACLU)已經向法庭申請全國禁制令,要求法庭命令聯邦政府讓分離的父母子女團聚,西雅圖一個移民權益組織也在週二代表被囚禁的庇護申請人 控告特朗普政府。

目前移民執法局已暫停刑事檢控美墨邊界的非法入境者,但仍然關押無證家庭,由於人數眾多,特朗普要求軍方騰出地方,暫時扣留無證家庭。

移民執法局預計,要準備至少15,000個床位,而每張床位的營運成本將高達每日134元,一年就要花費20億,佔今年移民執法局的經費4分之1,外界認為這個將會令移民執法局難以長期負擔。

