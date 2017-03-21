央視指深圳有計程車安裝跳錶器欺騙乘客（視頻）

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不少香港人都喜歡去深圳消遣，但乘的士時要注意，在深圳搭一程的士，可能你會發現行車距離被計多了。其實這個問題由來已久，央視記者調查發現，深圳大部分的士都裝有俗稱為「炸彈」的跳錶器，暗中加車程里數，繼而「詐」乘客的錢。

記者搭的士，多次由深圳機場往返市區，發現車程普遍被計多了5公里。最誇張的一程，由機場去寶安區，手機地圖顯示不到12公里，但的士上的咪錶，計算車程的小數位被人貼上膠布，乘客只會見到數字不斷跳躍。去到目的地，車程已經比實際超出一倍。

中央電視台的報道指，改裝咪錶情況，在深圳的士行業十分普遍，不少司機都在咪錶偷偷接駁俗稱「炸彈」的跳錶器欺騙乘客。其中一名的士司機被記者當場揭穿後，從軚盤後面取出搖控器。只要開車時神不知鬼不覺的按一下，里數就會增加，即使停了車，錶都可以跳。司機稱這些跳錶器不難安裝，付380元就買到。

有的士公司承認，即使政府和公司有打擊違法行為，但跳錶器拆之不盡。他呼籲乘客搭車時要自己計算車程，發現有問題，要向運輸部門投訴。

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