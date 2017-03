央視指深圳有計程車安裝跳錶器欺騙乘客（視頻）

【i-CABLE】

不少香港人都喜歡去深圳消遣,但乘的士時要注意,在深圳搭一程的士,可能你會發現行車距離被計多了。其實這個問題由來已久,央視記者調查發現,深圳大部分的士都裝有俗稱為「炸彈」的跳錶器,暗中加車程里數,繼而「詐」乘客的錢。

記者搭的士,多次由深圳機場往返市區,發現車程普遍被計多了5公里。最誇張的一程,由機場去寶安區,手機地圖顯示不到12公里,但的士上的咪錶,計算車程的小數位被人貼上膠布,乘客只會見到數字不斷跳躍。去到目的地,車程已經比實際超出一倍。

中央電視台的報道指,改裝咪錶情況,在深圳的士行業十分普遍,不少司機都在咪錶偷偷接駁俗稱「炸彈」的跳錶器欺騙乘客。其中一名的士司機被記者當場揭穿後,從軚盤後面取出搖控器。只要開車時神不知鬼不覺的按一下,里數就會增加,即使停了車,錶都可以跳。司機稱這些跳錶器不難安裝,付380元就買到。

有的士公司承認,即使政府和公司有打擊違法行為,但跳錶器拆之不盡。他呼籲乘客搭車時要自己計算車程,發現有問題,要向運輸部門投訴。

