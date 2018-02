By

【KTSF 郭柟報導】

加州州參議員Jerry Hill提出立法,容許有特殊需要或殘障的幼稚園至12年級的學生在校內服用大麻藥。

報導指,根據目前法例,家長必須帶子女離開校園1,000呎,才可以協助子女服用大麻藥。

Hill的提案就希望放寬政策,不過法案講明,不容許攜帶大麻煙或大麻電子煙,必須由家長從旁協助子女服藥,子女不能自己帶藥上學,藥物必須由醫生處方、家長不可以將藥物遺留在校園、學校有權選擇是否容許這做法等。

Hill又對媒體表示,提案並非鼓勵學生帶大麻食品上學,他表示,大麻藥多數指藥油、藥丸、藥膏等,而非糖餅。

