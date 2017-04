加州AB1506法案限制屋主加租 巨大爭議下撤回（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

加州AB1506法案因為要擴大租務管制,引發巨大爭議,提案人現在撤回法案。

AB1506法案由南加州Santa Monica州眾議員Richard Bloom提出,華裔州眾議員邱信福也有份支持該法案。

AB1506目的是要推翻1995年旨在保護屋主的Costa-Hawkins租屋法,計劃擴大租屋管制,以前不受租管的房屋,包括獨立屋、公寓單位,以及1995年2月之前建造的新屋,都將屬於AB1506法案租管之下。

另外還規定,如果租客搬走,房東只能按照租管法例允許的房租增幅來提高租金,不可以按市場價格重新設定房租。

上個月,當局就該法案舉行公聽會,遭到大批人士反對,AB1506法案最終於上週五被撤回。

邱信福發表聲明表示,出租管制政策複雜,為了取得更多的時間讓利益相關各方透過對話,解決問題和消除不確定因素,因此決定今年不會尋求州議會表決AB1506 法案。

