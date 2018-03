加州法案建議放寬房屋高度限制惹正反聲音（視頻）

By

為了增加州內的房屋供應,代表舊金山的州參議員威善高早前提出法案,放寬不同縣市一些交通樞紐旁的社區房屋大廈的高度限制,來興建更多的房屋單位。

威善高早在今年1月初提出SB 827法案,建議在交通樞紐旁邊的社區,即是車站方圓4分之1哩至半哩的範圍內,放寬房屋大廈的高度限制,由現時的4層增加至最多8層。

舊金山West Portal車站是市內其中一個交通樞紐,分別有巴士站及輕軌列車站,市內一班市民週四在車站附近集會,反對SB 827法案。

舊金山市參事金貞妍(Jane Kim)說:”我認為這個法案是一個錯誤的方向,SB 827並沒有本地的限制,這是一個以偏概全的法案,目的是在舊金山興建7層高的豪華公寓,實際上96%的舊金山物業會受到影響。”

金貞妍認為,法案完全是有利於發展商,舊金山現有一個叫HomeSF的計劃,容許放寬房屋大廈的高度限制,但發展商要以增加大廈中的可負擔房屋比例作為交換條件,但SB 827完全沒有這方面的規定。

法案提出後遇到不少反對聲音,起草人威善高於是提出修定案,包括規定房屋大廈中要包括可負擔房屋,如果大廈要重建,必須徵求大廈租客的意見,要逼遷租客,業主要賠償等。

不過有主攻土地使用的律師表示,法案始終缺乏各縣市的意見,不同的地方有不同的情況,而且法案的修定版,仍然沒有考慮房屋高度增加後會遇到的問題。

土地利用律師Christine Linnenbach說:”當你建高樓,會增加人口密度,但同樣帶來更多交通及擠塞,你要有一個基建配套配合,多一些公車,闊的馬路去承受更多車,這個計畫並沒有解決大廈落成後帶來的問題。”

不過有法案的支持者表示,富裕的家庭有能力在市內任何一個地方居住,如果沒有SB 827去興建房屋,會間接逼遷居民。

法案支持者Jimmy La說:”很多住在豪華房屋的人,如果我們不興建足夠房屋,他們就會找不同的房屋,可能會去灣景區或一些貧窮地區,這會改變社區的型態。”

