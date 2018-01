By

【KTSF 陳嘉琪報導】

4名州府民選官員共同提案,在加州官方認同農曆新年,這個”認同”代表什麼呢?

代表沙加緬度(Sacramento)的華裔參議員潘君達醫生,以及代表舊金山的州參議員威善高,聯同兩名法案起草人州眾議員丁右立及邱信福,週五來到舊金山華埠,宣布提案SB 892法案,建議加州官方認同農曆新年。

威善高說:”即是代表州長每年會宣布農曆新年是一個有特別意義的日子,我們會鼓勵所有公立學校及大學教授有關農曆新年的習俗,這就是這法案的目的。”

在現時的法例中,只有舊金山將大年初一定為正式學校假期,今年的假期是在2月16日。

如果法案通過後,加州會否多一日農曆新年假期呢?威善高指,不排除這個可能性,但未來需要更大型的討論,或者讓各地方政府自行決定。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。