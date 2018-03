By

【KTSF 郭柟報導】

加州衛生部發出警告,指在北灣Sonoma縣驗出的貝殼類海產毒素超標,進食後可能會導致身體麻痺,呼籲大家不要去捕撈和食用。

貝殼類海產包括青口、蜆、扇貝、蠔等,有毒的貝殼類海產即使烹煮過後,都不會消除毒素,中毒症狀包括而麻痺、頭暈、呼吸困難等。

這個警告不適用於商業捕撈的貝殼類海產,州政府容許經批准的漁夫與批發商出售海鮮,而這類貝殼類海產需要經常接受毒素檢測。

北灣Marin縣衛生局指上週日確認有一宗個案,有人服食在Dillon Beach捕獲的青口之後中毒。

當局上星期已發出過警告,呼籲民眾不要去到Marin縣、舊金山和聖馬刁縣(San Mateo)沿岸捕撈貝殼類海產,今次延伸至Sonoma縣。

