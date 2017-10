By

【KTSF 陳令楠報導】

聯邦及加州政府提醒受北灣大火影響的災民,以及有意捐助物資的民眾提防騙局。

當局官員警告民眾,可能會接到電話、電郵、信件,甚至是見面索取賑災援助。

當局表示,民眾應該詢問該慈善機構的名字、地址、電話、網址等資料,再向該機構確認索要援助的人,是否為該機構工作。

而對於受大火影響的災民,州長應急服務辦公室提醒他們要提防假扮政府官員、聲稱會提供賑災援助的騙徒,並且不要將自己的社保號碼、銀行帳戶等資料透露給騙徒。

當局官員亦表示,打算重建家園的災民,則需要注意假扮聯邦緊急管理局(FEMA)或聯邦小商業管理局的承包商,當局建議災民僱用持証的承包商。

