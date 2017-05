State Farm涉超收家居保費 需退還1,330萬元保費

By

【KTSF】

加州保險局頒令,State Farm保險公司因為超收保費,需要向購買了家居保險和租客保險的加州客戶退還1,330萬元保費。

加州保險局局長Dave Jones週四表示,State Farm因為在去年12月8月至今年2月中超收保費,需要向約25萬名加州客戶退款,平均每人約55元。

保險局長早前指示State Farm調減保費,於去年12月8日正式執行,但State Farm沒有遵從,該指示適用2015年7月後徵收的保費,當中要求State Farm即時退還保費,State Farm為此提出訴訟。

在訴訟排期審理時,State Farm並沒有調減保費,保險局於是發出違令通知,State Farm曾入稟法院阻止通知生效,但被法院駁回。

State Farm因此要向客戶退還去年12月8日至2月中超收的保費,暫時未知法院會否裁定,State Farm也要退還2015年7月起超收的保費,目前訴訟仍在排期審理中。

