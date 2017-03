特朗普政府再發指令 要求使領館收緊簽證審批（視頻）

By

特朗普政府又發出指令,要求各地美國使領館嚴格審查某些申請美國簽證的人士。

今年3月10日到17日,國務院共發出4份電報給世界各地的美國大使館和領事館,要求更加嚴格地審查某些申請簽證的人。

國務院要求簽證官員在對申請者問話時,要判斷當事人是否可能給美國帶來安全隱患,如果有這個可能,就必須更多地了解他的背景。

如果申請人曾經去過以回教居民為主的國家,就必須檢查他們在社交媒體上的文字和圖像等。

更加嚴格地審查申請美國簽證的人,也是特朗普的競選承諾之一。

特朗普競選時,曾經指責奧巴馬政府沒有嚴格審查申請美國簽證的人,奧巴馬政府否認。

新的措施不會在免簽國家實行,其中包括台灣,大部份的歐洲國家、澳大利亞、新西蘭、日本還有南韓等。

當局指出,新的措施是為了國家安全,但民權團體擔心,有時因為申請簽證人的名字或國籍引起的偏見,會因此受到特別的嚴格審查。

有專家指出,實行新的措施後,外國人將更難申請來美國的簽證,拒簽的比率將會上升,等候簽證的時間也會延長。

2016年,美國向外國人發出大約1,000萬張觀光、商業或探親等不同類型的簽證。

特朗普上任以來,已先後下達兩個行政命令,暫時禁止多個以回教為主國家的公民進入美國,這兩個行政命令都被聯邦地區法官裁決違憲而無法執行。

