邱信福提新法案 望加強保護無證移民員工（視頻）

【KTSF 陳嘉報導】

針對近幾個月,移民局人員多次到店家大舉搜尋無證移民的行動,加州州眾議員邱信福提出更強硬的新法案,希望能保護無證移民員工。

AB 450規定,移民局的執法人員如果要進入商戶舉行搜查行動,必須要向法庭取得搜查令,並要向僱主展示,同時僱主要通知加州勞工委員會有關的行動。

法案也建議,規定僱主不能夠公開職員的社安號碼,除非移民局取得法庭傳票,如果僱主沒有配合,州勞工委員會可向該名僱主罰款1萬至25,000元。

州眾議員邱信福(David Chiu)說:”我們要確保搜查行動是合法,近年有太多非法的掃蕩行動,非常具破壞性及暴力,對生意也不好。”

邱信福補充,在憲法下,在沒有合法文件的情況下,移民局的搜查是不容許,而且不合法,希望僱主清楚知道自己的權利與責任。

邱信福說:”很多商戶都不關心他們的權利,有很多混亂的地方,我們想搞清楚,法案的其中一個目的是教育僱主,可以向移民局要求什麼文件。”

不過,這個法案也引起不少僱主的反對,僱主認為無責任查證員工的移民身分,移民局搜查的是無證人士,為什麼最後要由僱主去承擔罰款。

