邱信福提新法案 望加強保護無證移民員工（視頻）

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【KTSF 陳嘉報導】

針對近幾個月，移民局人員多次到店家大舉搜尋無證移民的行動，加州州眾議員邱信福提出更強硬的新法案，希望能保護無證移民員工。

AB 450規定，移民局的執法人員如果要進入商戶舉行搜查行動，必須要向法庭取得搜查令，並要向僱主展示，同時僱主要通知加州勞工委員會有關的行動。

法案也建議，規定僱主不能夠公開職員的社安號碼，除非移民局取得法庭傳票，如果僱主沒有配合，州勞工委員會可向該名僱主罰款1萬至25,000元。

州眾議員邱信福（David Chiu）說：”我們要確保搜查行動是合法，近年有太多非法的掃蕩行動，非常具破壞性及暴力，對生意也不好。”

邱信福補充，在憲法下，在沒有合法文件的情況下，移民局的搜查是不容許，而且不合法，希望僱主清楚知道自己的權利與責任。

邱信福說：”很多商戶都不關心他們的權利，有很多混亂的地方，我們想搞清楚，法案的其中一個目的是教育僱主，可以向移民局要求什麼文件。”

不過，這個法案也引起不少僱主的反對，僱主認為無責任查證員工的移民身分，移民局搜查的是無證人士，為什麼最後要由僱主去承擔罰款。

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