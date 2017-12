By

【KTSF 張麗月報導】

加州保險局指控Wells Fargo富國銀行,以不正當的銷售手法向顧客出售保險計劃,並且在顧客不知情下收取保費。

加州保險局經過調查後發現,在2008年至2016年之間,富國銀行向顧客簽發大約1,500張保險單,並在顧客不知情下 收取保費。

保險局現正考慮終止或撤銷富國銀行的保險銷售執照,不准它在加州銷售個人保險。

富國銀行發言人表示,已經終止這個保險計劃,以及進行內部檢討,同時也與當局合作 配合調查,又向受影響的顧客帶來的損害道歉。

今次並非是富國銀行首次惹麻煩,這間銀行曾經在2009年開始,擅自替顧客開設超過300萬個帳戶而被罰款,富國去年因此向政府支付1.85億元的和解金。

