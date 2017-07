By

國土安全部將暫緩實施一項新簽證規定,可能對矽谷的發展造成影響。

原本將在下週一17號生效的 “國際企業家規定”,在前總統奧巴馬卸任前獲得通過,容許外國企業家在美國創建公司初期,合法逗留30個月,之後可申請續期多30個月。

國土安全部預計將有3,000人符合簽證標準。

特朗普政府週一宣布,將會把這條規定的生效期延至明年的3月14號,期間會徵求公眾意見,分析指現屆政府可能會取消這項新簽證規定。

