By

【KTSF 崔凱橋報導】

加拿大一名女童與家人在碼頭餵飼野生海獅時,出現驚險場面。

拍下片段的學生表示,海獅早在岸邊徘徊,女童餵牠吃麵包碎,然後坐下,海獅隨即咬著她的裙子,扯她落水。

女童跌落水後,旁邊男子自告奮勇跳到水中救起她,女童及其家人懷疑受驚過度,匆忙離開現場。

專家相信,海獅以為裙子是食物,希望事件可以教導大眾,切勿胡亂餵飼野生動物。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。